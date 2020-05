Dal Nord Ovest - Lutto in casa Pro Vercelli: è morto il papà di Leonardo Merio

Lutto in casa Pro Vercelli per la morte, a 57 anni, di Daniele Merio, papà del centrocampista Leonardo, in forza al club di via Massaua."Il Presidente Massimo Secondo e tutta la F.C. Pro Vercelli 1892 esprimono la propria vicinanza al centrocampista Leonardo Merio. Le più sentite condoglianze a Leonardo e alla famiglia per la scomparsa dell’adorato padre", si legge nella pagina della società.

Merio, che viveva a Omegna è morto sabato 2 maggio per le conseguenze di una malattia che stava affrontando da tempo e che purtroppo si è rivelata inguaribile. Molto legato al mondo del calcio, era stato vicepresidente dell'Omegna e, per la società, aveva brillantemente ricoperto il ruolo di speaker in varie occasioni.

Tifoso della Juventus, Merio lascia la moglie Marzia Valsecchi e i figli Leonardo ed Emanuele che dal padre hanno ereditato la passione per il calcio e che entrambi giocano in formazioni piemontesi.