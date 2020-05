Mongrando a Striscia la notizia, la promessa di Filoni: “No mozziconi a terra”

Anche Mongrando aderisce alla campagna nazionale di Striscia la notizia “No mozziconi a terra”. Ieri sera, su Canale 5, il primo cittadino Antonio Filoni ha mostrato in televisione il contratto firmato e dato appuntamento tra tre mesi per comunicare i risultati fin qui ottenuti.

No mozziconi a terra è un’iniziativa volta a contrastare il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo. La normativa che lo vieta è già in vigore dal 2016 e prevede una multa dai 60 ai 300 euro per i trasgressori ma, come si legge sul sito del programma ideato da Antonio Ricci, quasi nessun comune la fa rispettare. Per questo, tutti gli inviati del Tg satirico chiederanno ai sindaci d’Italia di firmare un accordo che li impegni ufficialmente ad applicare la normativa. “Avevamo registrato il gennaio scorso e da domani comincia il monitoraggio in paese – comunica Filoni – Contrastare questo fenomeno è un segno di civiltà”.