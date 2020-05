Colori, profumi, cielo terso. La primavera ai tempi del coronavirus sembra lontana, ma la tecnologia ci viene incontro non solo per mantenerci in contatto con i nostri cari, ma anche per ammirare le bellezze che la natura ci offre. Per questo Newsbiella vi conduce nella quinta puntata del viaggio virtuale tra le bellezze del Giardino Botanico di Oropa. In questo nuovo episodio alla scoperta dell'oasi protetta, il direttore Fabrizio Bottelli ci illustra la bellezza delle primule.