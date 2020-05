Solidarietà e mutuo appoggio ai tempi del Coronavirus, le iniziative della Biella Antifascista

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gli effetti dell'emergenza sanitaria in atto sono ferocissimi e molte persone hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Da questa situazione di profonda difficoltà ne usciamo solo tutte e tutti insieme, riallacciando rapporti personali basati sulla solidarietà e il mutuo appoggio che la società odierna ha completamente spezzato.

Con Better Places -Hydro-, Arci Biella-Vercelli-Ivrea e la Mensa del pane quotidiano, siamo impegnati nella distribuzione di pasti pronti a chi non può muoversi da casa. C’è un altro modo, però, per essere solidali e per questo chiediamo una mano a tutte e tutti. Abbiamo iniziato a posizionare delle borse in giro per il biellese dove poter mettere la spesa sospesa solidale, con la formula: "Chi può metta, chi non può prenda". Vi chiediamo di fare lo stesso e posizionare un punto di raccolta fuori/vicino alle vostre case, di fare una foto e di segnalarlo alla mail del Coordinamento (biella.antifascista@gmail.com) oppure con un messaggio privato sulla pagina facebook. In questo modo potremo tracciare le borse e comunicare dove si trovano. Da questa crisi ne usciamo tutte e tutti insieme".

