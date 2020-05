Servizio take away possibile dalle 6 alle 21, la precisazione della Regione Piemonte

Rispetto a quanto anticipato in merito all’attività di ristorazione da asporto (che in Piemonte sarà consentita da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio) l’ordinanza regionale emanata ieri definisce che l’orario in cui sarà possibile fornire il servizio va dalle 6 alle 21, fatta salva la possibilità dei sindaci di stabilire orari più restrittivi.

