Ponderano: In consiglio comunale emergenza, imposte e bonus facciate

Emergenza coronavirus, azioni sulle imposte e mozione sul bonus facciate sono i temi principali di cui si è discusso durante l'ultimo consiglio comunale di Ponderano, avvenuto lo scorso 28 aprile. Prima dell'apertura della seduta, il sindaco Roberto Locca ha presentato la nuova segretaria comunale Giovanna Maria Mirabella, che gestirà in convenzione le segreterie dei comuni di Camburzano, Occhieppo Inferiore e, appunto, Ponderano. "Doveroso è ricordare Nicoletta Lo Manto - commenta il primo cittadino - che ha seguito il comune come segretaria dal 21 ottobre 2017. Tutta l'amministrazione la ringrazia per la preziosa collaborazione avuta".

Passando ai punti all'ordine del giorno, è stata approvata all'unanimità la delibera di Giunta relativa all’istituzione del capitolo di bilancio legato all’emergenza coronavirus, che permette un lavoro più agile agli uffici e all’amministrazione. E' stata poi approvata una variazione di bilancio relativo a entrate/uscite anche in virtù dell’ingresso della nuova segretaria comunale e sono state unificate le imposte IMU e TASI, come previsto dalla normativa vigente. Sempre nell'ambito delle tasse, l'amministrazione ha prorogato la scadenza per il pagamento della TARI. "Una scelta operata nella consapevolezza della difficile situazione di fragilità economica in cui versano sia le famiglie che le attività commerciali, produttive" ha spiegato Locca. Il sindaco ha poi annunciato la lodevole iniziativa che i componenti della Giunta hanno messo in atto rinunciando all’appannaggio economico relativo al mese di aprile, destinandolo all’emergenza coronavirus: un piccolo gesto ed aiuto alla popolazione più debole in questo tragico periodo.

Si è quindi proceduto all’esame della mozione presentata dalla minoranza relativa al Bonus Facciate, che chiedeva la sensibilizzazione dell’amministrazione nel dare supporto ai cittadini per agevolare l’accesso al contributo. A tal proposito il sindaco ha risposto affermando che da sempre l’ufficio tecnico è a disposizione per soddisfare qualsiasi necessità di cui il cittadino abbia bisogno, per cui anche per il bonus facciate. "Attualmente - ha spiegato - l’ufficio tecnico lavora in forma ridotta, in quanto il responsabile dello stesso ha rassegnato le dimissioni avendo vinto un concorso in un altro comune".

Il primo cittadino ha proceduto, infine, a comunicare il proprio disappunto relativo alle modalità di utilizzo della stampa da parte della minoranza: "Un conto è fare opposizione - ha detto - altro è denigrare e divulgare notizie non coerenti con fatti". Gli ha fatto eco l’assessore Ezio Conti, che ha puntualizzato l’operato dell’amministrazione nell’ambito della distribuzione delle mascherine, rimarcando ulteriormente che la più valida difesa per evitare il contagio da coronavirus resta sempre il distanziamento sociale.