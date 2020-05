Oropa 2020, saltano pellegrinaggio e processione. E L'Incoronazione è a rischio

L'emergenza sanitaria in corso e le conseguenti disposizioni impongono una valutazione sulla celebrazione della V Centenaria Incoronazione della Vergine Nera, in programma, come è noto, il prossimo 30 agosto ad Oropa. A comunicarlo è l'amministrazione del Santuario, che tramite nota stampa comunica l'incertezza sugli sviluppi nei prossimi mesi delle disposizioni in materia di mobilità, raduni pubblici, sicurezza sanitaria; incertezza che contrasta con la necessità di avviare per tempo le indispensabili e complesse procedure organizzative per un evento tanto atteso e tanto importante per tutta la comunità biellese.

La V Centenaria Incoronazione, infatti, è per sua storia e natura un evento di fede e di popolo, un evento che si incarna nelle circostanze storiche date. È quindi con una preoccupazione essenzialmente pastorale che anche gli aspetti organizzativi sono stati e saranno valutati. Con questo atteggiamento di fondo il vescovo di Biella, Roberto Farinella, avvierà nelle prossime ore un percorso di consultazione allo scopo di raccogliere elementi di valutazione. Concluderà tale percorso un momento di confronto da parte dello stesso monsignor Farinella con l'amministrazione del Santuario, impegnata in prima persona su tutte le problematiche organizzative e autorizzative. Ne scaturirà una decisione che verrà comunicata ufficialmente dal vescovo stesso entro la metà del mese di maggio.

Intanto, il tradizionale pellegrinaggio della città al Santuario e la processione votiva previsti per domani, domenica 3 maggio, non potranno svolgersi per ovvi motivi ma l'amministrazione fa sapere che, non appena le condizioni lo permetteranno, i due eventi verranno celebrati come da tradizione. Al loro posto ci sarà la messa per affidare la città alla Vergine di Oropa, officiata dal vescovo di Biella e concelebrata dal rettore del Santuario, canonico Michele Berchi, e da don Filippo Nelva, parroco in San Paolo e vicario per la zona pastorale di Biella, in rappresentanza dei parroci del capoluogo. Assisterà alla celebrazione il sindaco di Biella, Claudio Corradino. La funzione religiosa potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook Santuario di Oropa o al link www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ oltre che sulla tv locale.

Infine, la situazione dovuta all'emergenza ha impedito a Luca Cavalca, vincitore del concorso di idee per le Corone della Vergine Nera e del Bambino, di rispettare la tabella di marcia produttiva dei due manufatti artistici. Per questo motivo e d'accordo con l'artista, la Diocesi di Biella e il Santuario di Oropa comunicano che, contrariamente a quanto annunciato, le due Corone non verranno portate ufficialmente e solennemente in Santuario domenica 3 maggio. La nuova data sarà comunicata a suo tempo.