Oropa 2020, il video emozionale della Città di Biella. Corradino: "Apro il mio cuore alla fede e alla speranza"

Come già anticipato nell'articolo Oropa 2020, saltano pellegrinaggio e processione. E L'Incoronazione è a rischio, domenica 3 maggio si sarebbero dovuti svolgere il tradizionale pellegrinaggio della Città di Biella al Santuario di Oropa e la solenne Processione votiva. Era il 1599 quando il Consiglio comunale di Biella promuoveva per la prima volta il Pellegrinaggio a Oropa, chiedendo alla Vergine Nera di intercedere contro il contagio della peste. A 421 anni di distanza, il pellegrinaggio votivo della Città torna a proporsi in circostanze drammaticamente simili benché diverse per situazioni storiche e sociali e secondo modalità particolari.

Il Comune di Biella e il Santuario di Oropa - Official hanno così deciso di dedicare un video emozionale per restare #distantimauniti dedicato, come scrive l'amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook, "a tutti i fedeli e anche a chi non praticante, o di altra fede religiosa, riconosce comunque nel Santuario di Oropa un simbolo di identità e fratellanza".

"Il destino mi ha riservato l'onore di essere sindaco della Quinta Incoronazione, un evento che accade una volta ogni cento anni" dichiara nel video il primo cittadino Claudio Corradino. "Mai mi sarei immaginato ciò che sta accadendo e che rievoca tempi che credevamo consegnati al passato. Questa domenica, 3 maggio, la nostra comunità era attesa a Oropa per la processione della città, ricorrenza consolidata addirittura dal 1600. Attonito, oggi, apro il mio cuore alla fede e alla speranza e chiedo alla nostra Madonna una protezione per sconfiggere il coronavirus, per poterci così ritrovare il prossimo 30 agosto più forti e più uniti di prima".

"Non tutto il male viene per nuocere - aggiunge il rettore del Santuario don Michele Berchi -. Sono molto fiducioso nel fatto che l'affetto che ogni biellese ha nei confronti della Madonna d'Oropa non solo non venga meno ma stia crescendo dentro di noi, come se avessimo la possibilità di scoprire l'importanza di Oropa per la nostra vita e per la nostra fede. Facciamo questo sacrificio che, come ogni sacrificio, nella croce di Cristo diventa resurrezione: il Signore è capace di creare qualcosa di ancora più bello che non ci sarebbe stato se non fosse accaduto ciò che è accaduto".