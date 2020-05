I gestori delle palestre biellesi: "Per la ripartenza attendiamo il Governo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentili clienti, tesserati, soci e appassionati di sport biellesi. A scrivere è un collettivo di gestori di centri fitness che rappresenta la quasi totalità delle palestre sul territorio. Mai come in questo periodo la nostra missione di professionisti della salute ci obbliga ad essere aggiornati, precisi e soprattutto uniti. Ecco perché, già da inizio crisi, siamo in costante contatto tra di noi per poter tornare al più presto attivi con la massima sicurezza possibile.

In questi giorni purtroppo si sentono notizie di ogni genere e sfortunatamente i contenuti sono spesso discordanti, creando confusione anziché chiarezza. Ci teniamo ad informarvi che, non appena il governo avrà preso una decisione definitiva su come permetterci di erogare i nostri servizi, saremo noi stessi a comunicarvelo, forti di un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Inoltre, è importante che sappiate che l'intero collettivo sta lavorando già da giorni affinché, quando finalmente ci sarà permesso, ogni singola attività possa vantare i medesimi standard di sanificazione. Nonostante il periodo di fortissima difficoltà economica, la nostra priorità è sempre stata e sempre sarà la vostra salute a 360 gradi".