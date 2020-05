Candelo, distribuite in totale circa 15mila mascherine: numero per abitante tra i più alti della provincia

Questa mattina, sabato 2 maggio, è stato completato anche il secondo giro di consegna di mascherine a tutta la popolazione di Candelo, casa per casa. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi il comune ha distribuito circa 15mila dispositivi sul territorio: un numero per abitante tra i più alti nel Biellese.

"Si tratta di un risultato raggiunto con un grande lavoro di rete, relazioni e sinergie - commenta la capogruppo di maggioranza Erika Vallera - portato avanti dall'amministrazione e grazie a tante donazioni di privati e del volontariato locale". Inoltre, l'Amministrazione è in attesa di una ulteriore forniture dalla Regione e si sta lavorando per ulteriori distribuzioni in futuro. "Un ringraziamento doveroso va a tutti i volontari della Protezione Civile per la preziosa collaborazione".