Bonus Piemonte, Fenoglio (Forza Italia): "Regione accanto a chi lavora e produce"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La Regione Piemonte e il presidente Alberto Cirio si schierano accanto alle categorie produttive, pesantemente danneggiate dalla crisi conseguente al lockdown imposto dall'Emergenza sanitaria legata al Covid19. Verranno stanziati 88 milioni di euro complessivi, che consentiranno di sostenere fino a 2500 euro a fondo perduto la ripartenza di attività come ristoranti, agriturismi, ristorazione di asporto, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, bar, estetica ed istituti di bellezza, barbieri e parrucchieri e centri benessere.

Si tratta di "soldi veri" immessi nel sistema. La Regione c'è ed è accanto a chi lavora e produce. Grazie all’iniziativa "Riparti Piemonte", inoltre, arriveranno presto nuove misure per altre attività danneggiate dalla chiusura forzata. Una misura sicuramente non risolutiva ma significativa con la quale, insieme a quanto deciso per il mondo della ristorazione con la possibilità del take away, il presidente Cirio ha dimostrato una certa sensibilità a differenze ed esigenze dei diversi territori provinciali.

Pertanto la possibilità di attivare il servizio da asporto per bar e ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sarà anticipata nelle province come Biella (che partirà dal 4 maggio) rispetto alla città metropolitana di Torino. Una misura importante nel difficile equilibrio tra la gestione della crisi sanitaria e le esigenze dell’economia piemontese".