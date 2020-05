Benna: Il Comune fa il bilancio della solidarietà alimentare

Alle porte della quarta settimana di erogazione dei voucher spesa, il Comune di Benna fa un primo bilancio sulla solidarietà alimentare. "Dallo Stato, attraverso l'Ordinanza della Protezione Civile, abbiamo ricevuto 6.213 euro - spiega il Sindaco Cristina Sitzia -. Abbiamo deciso di lasciare a disposizione per eventuali donazioni in denaro il conto corrente del Comune (IBAN IT10M0503422300000000089000 - causale ‘‘BENNA AIUTA“), mentre chi intende donare generi alimentari o beni di prima necessità, mi può contattare tramite gli uffici comunali. Si tratta di situazioni di emergenza temporanea che dovrebbero ristabilirsi con la risoluzione della pandemia e la conseguente ripresa delle attività lavorative. Ma sicuramente ci vorrà un po' di tempo per tornare ad una pseudo-normalità, quindi di concerto con i Servizi Sociali stiamo gestendo la situazione tramite l'erogazione dei voucher e dei pacchi alimentari, alternandoli tra loro, per poter riuscire ad aiutare tutte le famiglie che si trovano in difficoltà. Al momento stiamo aiutando circa venti nuclei famigliari".

Sul sito del Comune o nel box all'esterno del municipio è possibile reperire il modulo di domanda che dovrà poi pervenire agli uffici comunali via mail o in forma cartacea. "Mi preme ringraziare coloro che hanno espresso solidarietà attraverso le donazioni e coloro che quotidianamente mi supportano nell'organizzazione di tutte le attività, dai dipendenti comunali al mio Vicesindaco Giorgio Biollino e al mio Assessore Mauro Nicoli" conclude il primo cittadino bennese.

I voucher emessi dal Comune di Benna sono spendibili (per generi alimentari di prima necessità o prodotti per l’igiene personale) presso l'Alimentari Rita, situato in paese, Conad e In's di Candelo e presso la Farmacia Spagnolo di Benna. Dall'inizio dell'emergenza, il Comune di Benna ha messo in campo tutte le proprie forze per essere a sostegno della cittadinanza, ha distribuito di casa in casa degli opuscoli con le informazioni utili per affrontare questa situazione senza precedenti e i servizi appositamente creati.