Allenarsi ai tempi del coronavirus, lo sport all'aperto VIDEO

La proposta della settimana sfrutta gli spazi aperti finalmente accessibili. Nelle aree a disposizione avremo la possibilità di lavorare sulla resistenza migliorando e condizionando ancora l'apparato cardio circolatorio e respiratorio. Al lavori aerobico abbineremo tecniche finalizzate a stimolare la forza dinamica che, con movimenti completi nella loro funzionalità, andranno ad interessare coordinazione motoria, flessibilità e forza di stabilizzazione. La scheda di questa settimana si rivelerà un ottimo stimolo per “ritornare in forma” e per ritrovare il piacere nel movimento, creando i presupposti per un entusiasmante quanto atteso rientro in palestra (appena la riapertura del vostro club abituale sarà possibile).

Potrete finalmente ritrovare i tanti tecnici e istruttori che vi hanno seguito in questi anni o, perché no, entrare per la prima volta in una palestra e iniziare un nuovo percorso di benessere, salute e prevenzione. Si perché se l'attività fisica all'aria aperta è salutare per alcuni aspetti, non potrà mai sostituirsi al lavoro globale sulla salute individuale che solo il personale tecnico e i programmi delle palestre potranno offrirvi e garantirvi. La pratica del Fitness, presuppone programmi differenziati e completi, un approccio individuale alla persona, una programmazione e una personalizzazione del percorso di allenamento in funzione dei risultati ottenuti, delle singole esigenze e delle personali aspettative. È la sola strada capace di garantire salute, efficienza (fitness) e PREVENZIONE nel vero senso della parola. Sul territorio i tantissimi Club, centri fitness, palestre, “Box di Cross Fit” saranno certamente in grado di soddisfarvi. Troverete tecnici, responsabili e istruttori competenti capaci di seguirvi professionalmente. Affrontate quindi questa fase di allenamento "home fitness" entusiasti di creare i presupposti di una gioiosa riapertura delle attività sportive in genere. Di seguito trovate in allegato la tabella unitamente al link esemplificativo.

Come tecnica di rilassamento oggi applichiamo 5 Asana Yoga che migliorano l’equilibrio e trasmettono nel contempo rilassamento e fiducia! Si tratta di una sequenza di 5 posizioni da eseguire all’occorrenza in versione facilitata che permetteranno di portare l’attenzione non tanto sul controllo corporeo, ma soprattutto a livello emotivo. Si tratterà di provare a rivivere il ricordo di un’esperienza in cui ci siamo sentiti particolarmente bene, ma allo stesso modo situazioni nelle quali abbiamo dimostrato fermezza e sicurezza. Chiudendo per alcuni istanti gli occhi nel proseguo della sequenza potremo ritrovare sicurezza e conforto anche in questo frangente così “difficile”. Si tratterà semplicemente di percepire in maniera veramente profonda, quasi a livello corporeo, sollievo interiore e sicurezza personale.

L’ormai prossima opportunità di godere degli spazi aperti, il ritorno alla natura, potrebbe far riaffiorare in noi il ricordo delle più belle fiabe o dei racconti dei miti. Entrambe le letture potrebbero offrire un supporto emotivo e positivo in questo momento delicato. Alle fiabe e alla ricerca del loro significato va riconosciuto, come alla lettura in generale, un grande valore terapeutico anche nell’adulto. Le storie del “mito”, avventurose e piene di colpi di scena, nascono e riconducono al piacere dell’uomo di raccontare storie reali, ma anche inventate. Per concludere potremmo immaginare di vivere i futuri momenti a contatto del verde e della natura come una fiaba o un’avventura e ritrovare così nel movimento una inaspettata quanto gradita opportunità per emozionarci.