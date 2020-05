A Vallanzengo ci si scambiano libri fuori dal Municipio

A Vallanzengo la solidarietà e la lettura hanno vinto sul coronavirus. Questo grazie all'assessore comunale Kristian Marcon, che ha realizzato un mobile di legno posto all'esterno del Municipio, dove i cittadini possono portare, prendere e scambiare libri e figurine, come racconta lo stesso Marcon: "In questo periodo in cui non si poteva uscire ed andare in biblioteca, ho pensato di costruire un armadio di legno che abbiamo attaccato fuori dall'edificio comunale, dove chi vuole porta libri, li mette dentro l'armadio, e ne prende altri, oppure le figurine che si stanno scambiando i bambini".

Kristian Marcon ha pensato a tutto: "In cima all'armadio ho realizzato con il chirografo la scritta "Un bambino che legge sarà un uomo che pensa!", ho fatto delle ante in plexiglass in modo che i libri non si danneggino e, all'interno, c'è un disinfettante per le mani".

L'armadio di Kristian Marcon sta riscuotendo successo. "E' sempre un piacere fare qualcosa per i cittadini, - aggiugne l'assessore - è bello condivere, soprattutto i libri che, una volta letti, possono essere scambiati. Questo armadio è stato vermanente apprezzato perchè ci sono tante persone che leggono".