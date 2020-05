A Roppolo mascherine per tutti i cittadini

Nella mattinata di giovedì 30 aprile il Comune di Roppolo ha ricevuto 400 mascherine in donazione, con le quali ha completato la distribuzione alla cittadinanza. "Ringrazio per questa nuova e generosa donazione Davide Zola, - afferma il sindaco Renato Corona - Ringrazio inoltre l'avvocato Carlo Olmo per la sua donazione ed i fratelli Perotto di Cavaglià per la preziosa collaborazione, che hanno permesso la precedente distribuzione a molte famiglie del paese".

La solidarietà è arrivata anche dalle associazioni del paese, a cui il primo cittadino tributa il suo ringraziamento: "La Banda Musicale di Roppolo e la Fanfara Alpina di Roppolo hanno aderito alla raccolta fondi a sostegno dei reparti dell'Ospedale di Biella che quotidianamente fronteggiano l'emergenza Covid-19, contribuendo con la somma di 200 euro ciascuno in favore dell'associazione Amici Ospedale Di Biella. Altri 400 euro che vanno ad aggiungersi a quelli già donati da altre associazioni roppolesi per contribuire al sostegno di questa preziosa struttura ospedaliera biellese. Grazie di cuore a tutti".

Intanto, il Comune di Roppolo ha riaperto la procedura, senza ulteriori scadenze, per richiedere i buoni spesa di solidarietà alimentare: i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito internet comunale.

Ieri, venerdì 1° maggio, si è celebrata una Festa dei Lavoratori particolare. "Abbiamo festeggiato ancora da "blindati". - commenta il primo cittadino - A Roppolo il 1° maggio includeva sempre anche i festeggiamenti del 25 aprile, e la cerimonia civile proseguiva al Polivalente dove venivano consegnate le borse di studio a tutti gli studenti che avevano concluso, nell’anno scolastico precedente, un ciclo di studi. Si concludeva poi in bellezza con un brindisi augurale e un piccolo rinfresco. Il coronavirus ci ha impedito anche questo ma, la Giunta Comunale, con delibera dello scorso 20 aprile, ha provveduto ugualmente ad assegnare le borse di studio per l’anno 2018/2019 agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, ed universitari, che verranno consegnate ai ragazzi con una cerimonia da celebrarsi appena possibile".

La "Fase 2" è vicina ed alcuni cittadini chiedono se riapriranno i cimiteri. "Ho parlato con il maresciallo dei carabinieri di Cavaglià di questo problema. - dichiara Renato Corona - Giusta l'osservazione che nei nostri cimiteri non si formano assembramenti, ma la questione è un'altra. Purtroppo, fino a quando si devono esibire le autocertificazioni, non è motivo valido quello di scrivere "esco per andare al cimitero". Una simile giustificazione, non essendo tra quelle consentite, farebbe scaturire una sanzione di oltre 500 euro. Non appena aboliranno le autocertificazioni, per lo meno per gli spostamenti all'interno del Comune, sarò ben lieto di riaprirli, prima, sinceramente, non me la sento. Capisco perfettamente l'affetto per i nostri cari defunti, lo provo anch'io che ho perso entrambi i genitori, però non posso riaprire i cimiteri avvertendo che però non ci si può andare!".