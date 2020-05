Guidare in sicurezza dovrebbe essere, senza dubbio, una delle premure fondamentali quando si pianifica una partenza.

Che si tratti di un viaggio di lunga durata, o semplicemente il quotidiano tragitto casa-lavoro, ci sono dei fattori che non possono assolutamente essere sottovalutati.

Al di là dei classici e fondamentali accorgimenti che ognuno di noi dovrebbe prendere prima di mettersi alla guida, quali il controllo delle spie di accensione, il cambio olio o il controllo pneumatici, esistono almeno altri 5 punti da tenere in considerazione quando si guida.

In questo articolo, vogliamo affrontarli uno per uno, in questi 5 utili consigli per guidare sicuri.

5 utili consigli per guidare sicuri

Assicurarsi delle condizioni meteorologiche

Controllare le condizioni meteorologiche è certamente uno dei fattori principali da tenere in considerazione quando ci si mette alla guida.

Assicurarsi, infatti, di avere i giusti pneumatici in caso di intemperie come neve o forte pioggia, può fare la differenza.

Per non dimenticare chi viaggia su due ruote: anche solo prepararsi a dovere affrontare un viaggio con la pioggia in moto, per esempio, riduce il “fattore sorpresa” e, quindi, possibili problemi.

Salvaguardare i più piccoli

Senza dubbio tutti i genitori dovrebbero preoccuparsi delle norme di sicurezza per salvaguardare la sicurezza dei propri bambini.

Queste vanno dalla scelta del corretto seggiolino auto, fino ai dispositivi per evitare di dimenticarsi i bambini nel veicolo. Quest’ultimo certamente di grande aiuto per tutti i genitori che, ogni giorno, devono affrontare lo stress della routine quotidiana.

Per fortuna online, è possibile trovare siti di comparazione per permettono di scegliere tra i migliori seggiolini auto in commercio.

Sul web, infatti, si possono trovare i seggiolini auto conformi alle normative Isofix per tutte le fasce d’età: alcuni di questi, per altro, sono anche dotati di utili gadget come, appunto, proprio i dispositivi di allerta che permettono di non dimenticare i propri bambini in auto, una volta lasciato il veicolo.

Controllare la situazione stradale

Anche informarsi sul traffico in anticipo può in certa misura ridurre i fattori di rischio quando si guida: ad esempio si possono controllare app specifiche come Google Maps o accedere al sito Autostrade.it per sapere in anteprima cosa ci aspetterà una volta allacciate le cinture. Un elemento di grande importanza, soprattutto se si pianifica un lungo viaggio.

Inoltre, tramite app o siti web è possibile anche preparare in anteprima il proprio itinerario, così da non essere distratti durante la guida.

Assicurarsi un buon riposo

Senza dubbio aver riposato a sufficienza ci permette di essere assolutamente vigili durante la guida e, pertanto, evitare eventuali distrazioni al volante.

Anche questo è un consiglio che teniamo a dare, non solo a chi decide di compiere un viaggio di lunga durata, ma anche per chi guida quotidianamente e per brevi tragitti: non mettetevi al volante se stanchi o non riposati!

In caso di sonnolenza durante la guida è assolutamente necessario fermarsi, così da garantire sicurezza non solo per se stessi, ma anche per gli altri.

Cinture e dispositivi elettronici connessi

Infine, come ultimo punto, vogliamo ricordare di allacciare sempre le cinture di sicurezza e indossare il casco se si viaggia su due ruote.

Inoltre, non bisogna dimenticarsi di connettere i propri dispositivi elettronici come cellulari e tablet tramite bluetooth o auricolari, così da evitare possibili distrazioni durante la fase di guida.

Questi erano i nostri 5 consigli per viaggiare in sicurezza. Ovviamente diamo per scontato, come annunciato all’inizio, che le buone pratiche di guida, quali i rispetti dei limiti di velocità, la guida in stato di sobrietà, il controllo del veicolo, siano rispettate a priori.