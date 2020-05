Codici sconto: perché conviene usarli per acquistare online

Il trend che più di tutti è cresciuto negli ultimi anni è quello dello shopping online, utilizzando i codici sconto digitali. Ogni giorno migliaia di persone con carta di credito alla mano sono alla ricerca delle offerte più convenienti. A chi non piace fare shopping risparmiando senza nemmeno dover uscire di casa? La possibilità di ricevere gli ordini velocemente e direttamente a domicilio, permette inoltre di avere più tempo libero da sfruttare per hobby e passatempi. Grazie al web, anche coloro che vivono lontani dai grandi centri commerciali, hanno la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti con un rapporto qualità prezzo ottimale. Si affidano al web non solo coloro che hanno difficoltà a spostarsi, allettati dalla possibilità di ricevere la spesa a casa, ma anche chi cerca la massima resa al minimo prezzo. Non resta che approfittarne! Lo sapevi che sono già 8 milioni gli italiani che acquistano in rete utilizzando un codice sconto digitale?

Codici sconto: un bel metodo per risparmiare!

Il motivo per cui la maggior parte degli italiani sta spostando la propria capacità d'acquisto verso gli e-commerce è facile da intuire: non solo la comodità, ma anche la possibilità di approfittare di sconti tutto l'anno. La tendenza è arrivata direttamente dagli Stati Uniti, quella di utilizzare i coupon sconto online, uno dei metodi di risparmio più conveniente e semplice da usare. Questi sistemi di risparmio sono difficilmente reperibili presso i negozi fisici ma nei negozi virtuali possono essere utilizzati per acquistare qualsiasi cosa: abbigliamento, dispositivi elettronici, elementi d'arredo ma anche viaggi e prodotti del settore alimentare. Ma dove si possono trovare questi codici sconto? La risposta è più che scontata praticamente tutti i migliori siti li offrono come Amazon, ePrice, Yoox, Groupon, Booking, H&M e Leroy Merlin.

Si fa spazio inoltre una realtà che ancora non tutti conoscono: ci sono infatti sul web siti interamente dedicati ai codici sconto e alla loro diffusione. Tra i primi a nascere c'è https://www.topnegozi.it considerato uno dei siti di coupon promozionali più autorevoli d'Italia.

Se un tempo chi voleva utilizzare i codici sconto si recava in negozio con un mazzetto di cartoncini colorati che aveva ritagliato da giornali e riviste, oggi non è più così, la caccia ai buoni sconto è diventata digitale! Questo sito offre coupon per la maggior parte dei negozi online su cui si concentra l'attenzione dei consumatori. I numeri confermano infatti che la maggior parte dei clienti prima di concludere il proprio acquisto va alla ricerca del coupon sconto più conveniente. Si tratta di un codice alfanumerico o una promozione con link diretto al sito che, basta attivare, per vedere lo sconto. I coupon possono prevedere una percentuale di sconto fissa o variabile in base al totale della spesa o ancora un importo fisso che si può utilizzare raggiungendo un minimo di acquisto. Altri coupon invece assicurano omaggi o spese di spedizione completamente gratuite.

Molto spesso la ricerca al miglior codice sconto richiede varie ore tra un sito e l'altro per confrontarli. Con Topnegozi invece si risparmia tempo e denaro perché permette di confrontare direttamente sulle sue pagine i coupon migliori. Il numero dei fruitori di coupon nell'ultimo anno si è triplicato, questo testimonia quanto sia conveniente l'acquisto online. Grazie ai coupon digitali, il modo di acquistare e fare la spesa è radicalmente cambiato. Il nostro sito spiega Daniela Carrara, marketing manager dell'azienda, è sempre in continua evoluzione, le offerte cambiano quotidianamente per assecondare le richieste dei clienti: ci sono più di 250 mila utenti registrati ed oltre 1.500 negozi affiliati. I clienti infatti iscrivendosi hanno la possibilità di ricevere le nuove offerte direttamente sulla propria email senza perdere tempo nella ricerca, questo, è il segreto del suo successo.

Un altro sistema di risparmio: il cashback

Uno dei sistemi di risparmio più promettenti che arriva direttamente dall'America e viene utilizzato con successo anche in Gran Bretagna e nel resto del mondo è il cashback, in italiano rimborso. Topnegozi è uno dei pochi siti web ad assicurare questa possibilità di risparmio: vediamo come funziona. Il sistema consente di ricevere una percentuale di denaro su ogni acquisto effettuato e il rimborso è cumulabile con i codici sconto e con le varie promozioni già presenti nei vari shop. Raggiunta la cifra base di 40 euro, il cashback guadagnato può essere riscosso attraverso PayPal, un bonifico sul proprio conto corrente o ancora attraverso buoni spesa Amazon. Se vuoi approfondire la tua conoscenza sul cashback, visita l'apposita pagina che spiega nel dettaglio il suo funzionamento.

Tutte queste opportunità di risparmio sugli acquisti online hanno spinto migliaia di nuovi utenti ad iscriversi al nostro portale. Il lavoro innovativo dei fondatori del sito e la condivisione dei coupon che hanno reso possibile, consente di fare dei veri e propri affari attraverso un semplicissimo smartphone, tablet o PC. Bastano pochi click per acquistare ciò che si desidera, con la consapevolezza di risparmiare.