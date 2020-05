Pianta sulla sede stradale a Masserano, intervento dei Vigili del Fuoco di Cossato

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Cossato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio, a Masserano. Qui, sulla sede stradale della via provinciale, è caduta una pianta che intralciava in parte la viabilità. Giunti sul posto gli uomini del 115 hanno provveduto alla rimozione dei rami e alla messa in sicurezza della zona.