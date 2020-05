In casa con droga, cocaina e bilancino: 27enne biellese arrestato dalla Polizia

Circa 60 grammi di cocaina e 700 grammi di hashish. Questo il quantitativo di droga rinvenuto dalla Polizia di Biella lo scorso 28 aprile, durante la perquisizione dell'abitazione di un 27enne, residente nel capoluogo. Un risultato reso possibile grazie ai disposti e mirati servizi di osservazione e controllo tesi ad arginare lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno anche trovato denaro in contante e materiale per pesare e confezionare la droga. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per poi essere accompagnato al carcere di via dei Tigli.