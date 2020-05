Coronavirus e prevenzione dell’usura: focus in Prefettura

Al fine di contenere i disagi derivanti dalla particolare congiuntura economica correlata alla situazione emergenziale, la Prefettura di Biella, d’intesa con il Comune capoluogo. Assessorato alle Attività Economiche, ha avviato un’iniziativa a sostegno delle famiglie e delle attività imprenditoriali con problemi di liquidità. Per consentire l’accesso al credito bancario a soggetti in difficoltà economica e prevenire il fenomeno dell’usura, sono stati presi contatti con la Fondazione Anti Usura CRT, denominata “La Scialuppa”, già presente sul territorio con la finalità di erogare piccoli prestiti volti a sanare posizioni debitorie, fino a un massimo di 32.000 Euro, a tassi agevolati. Con ciò, la Prefettura ed il Comune hanno inteso rivitalizzare un accordo operativo, già sottoscritto con la Fondazione CRT, per la concessione di finanziamenti e per la costituzione di un “Punto di ascolto “a beneficio dei soggetti a rischio di usura residenti nella provincia.

“La Scialuppa” è stata costituita infatti, nel 1998, per iniziativa della Fondazione CRT, proprio per prevenire il fenomeno dell'usura, e con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per quanti, persóne sìngole, famiglie e piccoli imprenditori, si trovano in una situazione di temporanea crisi e non dispongono di garanzie sufficienti per accedere al credito ordinario, pur avendo la possibilità di far fronte al rimborso di un finanziamento concesso a tassi particolarmente favorevoli. Obiettivo fondamentale della Scialuppa è quello di reinserire nel mercato del credito legale soggetti non più bancabili, impedendo loro di cadere nella rete dell’ usura. “La Scialuppa” attualmente opera attraverso la Segreteria Operativa presso la sede di Torino Via Nizza 150, e può essere contattata al nr. 011 19410104, che funge da primo contatto per gli assistiti e da Centro di ascolto per Torino e provincia con la presenza di 24 volontari.

In fase emergenziale gli incontri con i volontari sono sospesi, ma i richiedenti aiuto saranno comunque ricontattati telefonicamente per fornire informazioni e/o consulenze.