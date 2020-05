Transumanza in centro città, il passaggio delle mucche in piazza San Paolo VIDEO

Ha come sempre suscitato curiosità e meraviglia lo spettacolo della transumanza, che questa mattina 2 maggio ha effettuato il suo passaggio in piazza San Paolo, a Biella. Le mucche, accompagnate da cani e pastori, camminavano in direzione della Valle Cervo. La tradizione biellese, quindi, non si è fermata di fronte all'emergenza coronavirus: lo spettacolo, con passaggio in centro città, si ripete circa ogni sei mesi.