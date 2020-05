Valdilana, cede una parte della sede stradale sulla Panoramica Zegna

Nel tratto compreso tra il Km. 27+000 ed il Km. 27+050 della Strada Pronviciale 232 Panoramica Zegna, sito nel Comune di Valdilana, si è verificato un cedimento del corpo stradale di valle, che rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza dei veicoli in transito.

Per questo motivo, da lunedì 4 maggio il tratto indicato sarà interessato da lavori che dureranno fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Durante l'esecuzione dell'intervento, nella fascia oraria 0– 24, sarà in vigore il senso unico alternato regolato da cartellonistica di cantiere, ed il limite di velocità di 30 km/h in prossimità del cedimento.