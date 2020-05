quarantenasuifornelli, il risotto con crema di gorgonzola, sedano e noci di Giancarlo Lazzarini

Ricetta per 4 persone:

280g. di riso (Carnaroli)

3 hg di gorgonzola dolce

1 scalogno

1 bicchierino di latte

1 bicchierino di panna da cucina

1 litro di brodo vegetale

1 mazzetto di foglie di sedano (il cuore)

1 noce di burro

15 gherigli di noci

1 bicchiere di vino bianco secco

sale, pepe e olio q.b.

In una pentola versiamo un litro di acqua, aggiungiamoci poi una piccola cipolla, uno spicchio di aglio, una carotina e una costa di sedano.

Saliamo leggermente e portiamo a bollore.

In un pentolino mettiamo il gorgonzola tagliato a pezzetti, lo facciamo sciogliere e aggiungiamo il latte e la panna, amalgamiamo e mettiamo da parte.

Mettiamo in una ciotola il sedano sminuzzato, tenendo da parte qualche fogliolina per la decorazione del piatto.

In una pentola facciamo rosolare lo scalogno affettato con una noce di burro per qualche minuto, versiamo quindi il riso e facciamolo insaporire per un paio di minuti.

Sfumiamo con il vino bianco, facendo evaporare tutta la parte alcolica.

Iniziamo la cottura del nostro riso, aggiungendo man mano il brodo vegetale.

Quando il riso sarà al dente, togliamolo dal fuoco e aggiungiamo la nostra crema di gorgonzola, una noce di burro, il grana gratuggiato.

Mantechiamo.

Impiattiamo il riso aggiungendo,

su ogni piatto, una spolverata di pepe, il sedano sminuzzato e le nostre noci spezzettate.

Buon appetito

Giancarlo Lazzarini

