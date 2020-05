Monsters and Perfumes, le tendenze Autunno-Inverno 2021/2022 di Milano Unica

In occasione della sua 31esima edizione, Milano Unica presenta Monsters and Perfumes per le tendenze del prossimo Autunno-Inverno 2021/2022. Il tema, come suggerisce il titolo, è un elogio della fantasia e della creatività ovvero un’immersione nell’immaginazione di mondi romantici, ricchi di idee e di suggestioni visive, olfattive, tattili.

Monsters and Perfumes parla di creature fantastiche, nate dal riciclo di numerosi materiali come i tessuti, le reti, i metalli, i nylon. Le loro sembianze sono quasi umane mentre le loro dimensioni sono fuori scala. Dotate di ironia, passioni, saggezza sono lo specchio di un ipotetico mondo perfetto in quanto in armonia con la natura.

"Queste creature fantastiche sono eccezionali perché incarnano sia il valore della bellezza intesa come sapienza del saper fare che della sostenibilità, concetto ormai imprescindibile per la ricerca e la produzione contemporanea, sempre più vocata all’etica, alla responsabilità sociale e al rispetto del nostro pianeta. Quello che ci sembra importante ribadire è che la creatività non può più escludere la necessità di favorire un mondo lieve e poetico, coscienzioso e rispettoso della natura. Ovvero alimentare la speranza di un futuro migliore" spiega il direttore artistico Stefano Fadda.

Monsters and Perfumes si articola in tre temi che corrispondono ad altrettante creature, ciascuna con il suo profumo specifico: KS#1320 e il comfort tecnico del “Profumo del Tempo Libero”; CZ#5381elo stile sofisticato e snob con il suo “Profumo del Potere”; F X#8568e l’estetica più romantica e primordiale del “Profumo dell’Anima”.

KS#1320 e il Profumo del Tempo Libero è il tema che mette in relazione una creatura nata dalla combinazione di materiali di recupero provenienti dai fondali lacustri e la piacevolezza del tempo libero che scorre con lentezza. Reti, ganci, materiali irregolari e sfilacciati, strutture corpose, corde, feltri, nylon e gomme costituiscono il corpo di questa creatura che adora la natura fangosa e si muove tra canneti, licheni e zone paludose. Lo stile è naturale e tecnico allo stesso tempo perché la vita all’aria aperta richiede comfort e funzionalità.

CZ#5381 e il Profumo del Potere è la storia di una creatura che vive nei nostri armadi e nei bauli custoditi in soffitta. Si è autoprodotta grazie a tessuti di storiche sartorie, a passamanerie d’antan, a tessuti corposi e preziosi, a nastri dagli intrecci couture. E’ una creatura dal fascino discreto che trasmette autorevolezza grazie all’eleganza senza tempo della sua struttura. Lo stile è ricco ma non urlato, il suo minimalismo profuma di qualità e di potere frutto di sicurezze acquisite nel tempo.

FX#8568 e il Profumo dell’Anima racconta di una creatura romantica e poetica che abita all’interno di noi stessi, nel nostro ambito più profondo, per rassicurarci e tranquillizzarci. È fatta della stessa materia dei sogni e dei ricordi che si stratificano creando uno spessore morbido, caldo, confortevole. La sua struttura è sinuosa, leggera e impalpabile, il suo aspetto è over, stratificato, ricco di morbide imbottiture. Lo stile è imponente ma soffice al tatto, giocoso nelle geometrie e nelle dimensioni over sdrammatizzate dalle disegnature eteree e dai motivi spirituali così rassicuranti.