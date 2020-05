Fondazione BIellezza, Paolo Zegna: "Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e guardiamo il futuro post Covid 19"

"I tre soci fondatori devono tanto al Biellese e con la Fondazione BIellezza è un modo di restituire qualcosa al territorio, un'abitudine estera nata da una volontà di cambiare ma anche per riconoscenza. Ripartire in anticipo è avere coraggio e responsabilità". Le parole di Maurizio Sella introducono la presentazione della Fondazione BIellezza, avvenuta nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 aprile, in conferenze call. "Siamo in una fase delicata con molte incertezze -precisa Paolo Zegna- ma abbiamo deciso che in questi momenti sia giusto lanciare un messaggio di speranza. Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e guardiamo il futuro con ottimismo".

Paolo Zegna, Franco Ferraris e Maurizio Sella, soci fondatori, assieme a Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte, hanno presentato alla stampa la Fondazione BIellezza, costituita all’inizio di febbraio, che ha lo scopo di contribuire a dare una spinta all’economia del Biellese, in particolar modo nel campo del benessere e dell’ospitalità, mirando a un forte aumento di turisti e di potenziali nuovi residenti nel territorio. L’iniziativa, pensata e progettata prima della grave situazione sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia da coronavirus, acquista ora un significato ancor più pregnante. Alla chiamata alla responsabilità civica, tuttora aperta a nuove adesioni, hanno risposto oltre 30 associazioni, imprese, fondazioni e privati cittadini, impegnandosi a sottoscrivere complessivamente, nell’arco del triennio 2020-2022, circa 2,5 milioni di euro. Durante la conference call, di giovedì 30 aprile, è intervenuto, tra gli altri, anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Si tratta di un’iniziativa che utilizza uno strumento giuridico privato, la Fondazione, per perseguire un interesse fortemente pubblico: quello di contribuire a sviluppare in modo significativo le attività legate al turismo nel territorio e con questo, offrire nuove opportunità lavorative e imprenditoriali soprattutto ai giovani del Biellese.

La Fondazione BIellezza affiancherà sinergicamente i progetti e le attività conseguenti al riconoscimento di Biella Città Creativa da parte dell’Unesco; un importante apprezzamento per tutto il territorio, che i promotori ritengono vada vissuto come un’imperdibile occasione di promozione anche internazionale del Biellese.

Tra le prime iniziative in programma ,la creazione di una Academy dell’Ospitalità per fornire l’adeguata formazione agli addetti che dovranno dimostrare la capacità di soddisfare le richieste dei nuovi flussi turistici, che si intende attrarre nel territorio. L’Academy verrà costituita attraverso una collaborazione tra Città Studi Biella e il Corso di alta formazione professionale in Hospitality management dell’Istituto alberghiero trentino di Rovereto e Levico Terme. Un’eccellenza, riconosciuta anche dal sistema formativo svizzero, che ha come tratto distintivo lo ‘stile italiano della ospitalità’, finalizzata a offrire al mercato figure professionali con preparazione tecnica,ma anche umanistica ed artistica. La Fondazione BIellezza contribuirà ,assieme a eventuali sponsor esterni, in modo sostanziale, al costo sostenuto dagli allievi.

E’ poi già in corso di realizzazione e di prossima sperimentazione un completo portale dedicato al Biellese, con la presentazione di tutte le più significative iniziative culturali, ludiche e sportive del territorio al fine di portarle a conoscenza, in maniera ordinata, coinvolgente e chiara nel linguaggio, a turisti e residenti.

Un‘attenzione particolare è prevista per le persone della ‘Silver Age’, attraverso iniziative e programmi che evidenzino loro i vantaggi nel visitare o anche risiedere nel Biellese, divenendone parte attiva nel suo contesto sociale. Ad esempio, attraverso il riutilizzo di un vasto patrimonio immobiliare locale di indubbio interesse, anche nel valore economico, con adeguati spazi e servizi da condividere, oltre alla promozione del commercio di prossimità.

La progettualità di BIellezza trae spunto dall’esperienza pubblico-privata e dai risultati della Wellness Valley, l’iniziativa avviata nel 2003 in Romagna da Nerio Alessandri (fondatore e CEO di Technogym) con oltre 250 stakeholders pubblici e privati. Oggi riconosciuta come punto di riferimento internazionale per i territori che vogliono perseguire uno sviluppo sostenibile di lungo periodo, mettendo al centro il Wellness e la qualità della vita delle persone. Un esempio di collaborazione, organizzazione e attenta pianificazione che anche il Biellese, con le sue caratteristiche, intende seguire.

Per sostenere l’avvio dei progetti, già individuati e da individuare, coerenti con le finalità sopra ricordate, i Fondatori hanno ipotizzato una precisa governance che ha visto, in primis, la costituzione della Fondazione BIellezza, che oggi mira al riconoscimento di ente non profit, il cui consiglio di amministrazione è composto da: Maurizio Sella, Franco Ferraris, Michelangelo Pistoletto, Paolo Naldini, dai membri espressi dall’Assemblea dei finanziatori privati: Lincoln Germanetti, Marco Ploner ed Emanuele Panza e da Paolo Zegna come presidente. La Fondazione si avvarrà anche dell’apporto di un Comitato strategico. La parte operativa verrà invece portata avanti da specifici Gruppi di lavoro tematici composti da operatori dello stesso comparto, guidati ciascuno da un leader che avrà il compito e la responsabilità di coordinare il lavoro del proprio gruppo ,confrontarsi con i leader degli altri gruppi per rendere omogenea l’intera strategia.

“La vera sorpresa - commentano all’unisono i promotori – è stata la straordinaria, tempestiva e convinta adesione da parte della quasi totalità delle persone e delle aziende a cui era stato presentato il progetto. Anche in scia al recente riconoscimento dell’Unesco, vediamo in questo nuovo progetto un altro segnale importante che dà forza all’idea che i cambiamenti economici e sociali del territorio, sicuramente aggravatisi con la disastrosa crisi innescata dalla pandemia da coronavirus, possono essere affrontati, oltre che con la capacità imprenditoriale dei singoli, anche mettendo a sistema, in modo coordinato e convincente sia le tante e diverse eccellenze diffuse già presenti nel Biellese, sia quelle nuove che, auspichiamo, nascano soprattutto per iniziativa di giovani desiderosi di partecipare in modo responsabile alla costruzione di un loro futuro nel proprio territorio. Sarà nostro compito prioritario consolidare la fiducia fin qui ricevuta, facendo in modo che il progetto cresca e si rafforzi valorizzando sempre di più il gioco di squadra”.

“Con la Fondazione BIellezza – concludono i promotori – scommettiamo su un non molto diffuso approccio che vede la componente privata farsi promotrice, sostenitrice e realizzatrice di iniziative e progetti a forte valenza sociale. L’auspicio è che diventino oggetto di attenzione e impegno anche delle istituzioni pubbliche italiane ed europee, al fine di contribuire, ad esempio, attraverso il raddoppio delle presenza di turisti nei prossimi anni, a riportare nel Biellese parte della ricchezza e dei posti di lavoro perduti anche in conseguenza dei cambiamenti che hanno interessato l’industria tessile locale”.

Durante la conferenza stampa di presentazione della Fondazione BIellezza è stato anticipato il lancio di un referendum popolare per scegliere uno slogan che descriva in sintesi l’identità del territorio, con l’obiettivo di diventare il cardine delle future strategie di comunicazione e di promozione del Biellese come terra del benessere, delle relazioni e della qualità della vita.

Venti personaggi di diversa età, professione e caratteristiche personali, tutti accomunati da un personale attaccamento al territorio hanno lavorato formulando un ventaglio di proposte che verrà presto sottoposto, attraverso una votazione digitale sul sito della Fondazione BIellezza, al giudizio del pubblico includendo anche gli studenti delle Scuole superiori del territorio.

Il sostegno della Regione nelle parole del Presidente Cirio. "Avevamo immaginato di farla non in guerra, ragionando in un bel evento per il taglio del nastro della Fondazione BIellezza. Abbiamo bisogno di persone di valore e in BIellezza avete raccolto il meglio dell'ingegno e del mondo della finanza. Avremo tante cose da fare insieme con la Regione tramite i vostri rappresentanti Mosca, Chiorino e Caucino ma credo si possa andare oltre al biellese per le infrastrutture con il pacchetto di treni e con il collegamento Mottalciata-Pedemontana. Era il 6 giungo quando sono stato proclamato presidente ed ero nelle sale dell'Unione Industriale Biellese. Un ricordo molto vivo in me. Ad Oropa ci attende un grandissimo evento che andrà rivisto alla luce del Covid 19 ma anche il tema della vostra funivia assicuriamo che la Regione non vi lascerà soli. E possiamo anticipare un impegno con i fondi europei da circa 3 milioni di euro. Cosa da fare ne abbiamo tante, noi come Regione ci siamo e siamo pronti a mettere sul piatto una parte delle risorse della programmazione europea del 2021".

Soci Fondatori Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. e Banca Sella S.p.A. Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A. Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Finanziatori Bardelle Marco, Bernero Alberto, Biver Banca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Borsetti Beatrice, Borsetti Giacomo, Botto Poala Paolo, Botto Poala Rodolfo, Compagnia de l'Ours S.r.l., De Martini Gianfranco, Falco Paolo, Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A., Fratelli Piacenza S.p.A., Ilario Ormezzano - SAI S.r.l., Lanificio Egidio Ferla S.p.A., Lauretana S.p.A., Marchi Massimo, Masso Dino, Panza Carlotta, Panza Emanuele, Ploner Marco, Santo Stefano S.p.A. Relais, Savio Alberto, Savio Cesare, Successori Reda S.p.A., Tollegno 1900 S.p.A., Unione Industriali Biellese, Vitale Barberis Canonico S.p.A., Zanon di Valgiurata Lucio.