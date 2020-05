Dalla rapina alla pensione, dopo 40 anni Nicoletta Bedotto lascia l'ufficio postale di Pettinengo FOTO

"L'ufficio postale non è solo lettere e pagamenti ma anche un posto dove la gente socializza. Dopo 40 anni di servizio mi sembra doveroso un omaggio per il suo contributo alla popolazione del comune". Le parole del sindaco Gianfranco Bosso introducono la consegna di un mazzo di fiori, un riconoscimento a Nicoletta Bedotto, nell'ultimo giorno prima della pensione. Lei si presenta emozionata, con gli occhi lucidi per un mix di ricordi e emozioni, tra il passato e un nuovo inizio. Una vita trascorsa dietro il bancone, al servizio della clientela ma anche, come in tutti gli uffici postali dei piccoli paesi capita, un "punto di riferimento e di ascolto", di ritrovo per i cittadini.

"E' tutta la mattina che ricevo telefonate di saluti e riconoscimenti -racconta Nicoletta Bedotto-. Ho iniziato a lavorare a Pettinengo a 20 anni e praticamente ho continuato sempre in questo paese per 40 anni. Ho inziato qui e finisco qui a parte diverse altri spostamenti ma di piccolo conto. L'importante è Pettinengo, ho trascorso tutta la mia vita. Sono contenta di finire ma mi dispiace di lasciare la popolazione. Sicuramente tornerò a trovarli".

Ma in tanti anni di servizio in un ufficio non sono stati sempre momenti di positività. Dobbiamo fare un salto nel tempo e tornare verso la fine degli "anni di piombo", nel 1980. "Ho subito due o tre rapine ma la prima è stata tremenda -continua l'ex direttrice-. Ci è voluto moltissimo tempo prima di tornare alla normalità. Avere una persona che ti punta la pistola in faccia ti terrorizza". Tutte le rapine sono state compiute nel precedente ufficio vicino alla "pensilina" dell'autobus. Ora, nell'attuale, si è più in sicurezza con le telecamere che riprendono e anche perchè, fortunatamente, sono trascorsi 40 anni. Sono altri tempi.

Ma i ricordi belli cancellano in fretta, dal viso di Nicoletta, i drammatici momenti delle rapine. "A parte il telefono che oggi non ha mai smesso di suonare -conclude Bedotto- tutti sono stati molto carini, dai colleghi alle persone che mi hanno anche portato un pensierino esclusivo per me. Queste sono le emozioni che ti riempono il cuore e mi piace ricordare".