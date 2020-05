Auguri al Gipin: Ermanno Caneparo spegne oggi 88 candeline

Oggi il vecchio Gipin di Biella, Ermanno Caneparo, compie ben 88 anni essendo nato il primo maggio del 1932. Caneparo è stato per oltre trent’anni maschera della città e per cinquanta ha contribuito all'organizzazione insieme al Comitato del Carnevale. Martedì 16 febbraio 2016, con una cerimonia guidata dall'ex sindaco Marco Cavicchioli, è stato inoltre iscritto nell’Albo d’onore del Comune di Biella (in foto). La redazione di Newsbiella si unisce al figlio, che ci ha segnalato l'evento, esprimendo i più sinceri auguri per questo traguardo.