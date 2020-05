Chiusura Istituto Losana, il ringraziamento di Sella Ciaffrei presidente associazione Cresce con Rosmini

"Cari genitori, in questo triste momento siamo a condividere i sentimenti di sgomento, delusione, confusione, rammarico e in alcuni casi di rabbia e sconcerto che pervadono i vostri cuori dalla sera di martedì scorso nella quale abbiamo appreso tutti della chiusura del “nostro” Istituto Losana. Dico “nostro” perché era non solo la seconda casa per i nostri figli, ma era anche il luogo a tutti noi familiare nel quale in questi ultimi anni, avevamo imparato a conoscerci, ad aiutarci, a sostenerci, a confrontarci, per far crescere i nostri figli educandoli assieme ai maestri secondo i valori cristiani ispirandoci agli insegnamenti del Beato Rosmini.

Ci sentiamo di esprimere un sentito Grazie a tutto il corpo docente che è stato da sempre l’anima dell’Istituto rappresentandone l’elemento portante sempre pronto ad affrontare le sfide e i cambiamenti che si sono presentati negli anni, anche in momenti di assenza di una guida, non da ultimo la pandemia che ha caratterizzato questi ultimi mesi. Ci sentiamo di ringraziare le suore di Biella coordinate dalla Madre Superiora Suor Maria Francesca e suor Alba delle suore di Torino; ci dispiace sapere che, probabilmente, lasceranno quella che negli ultimi anni è stata la loro casa per una destinazione ancora sconosciuta. Le ringraziamo per i loro sorrisi e la loro attenzione verso i nostri bimbi e siamo certi che loro le ricorderanno negli anni a venire.

Un ricordo e un ringraziamento va anche al Prof. Simone Gaia con il quale, nel periodo in cui ha diretto la scuola, abbiamo ben collaborato e che, con la sua presenza costante e la sua particolare premura ai bisogni degli alunni, li ha saputi sempre coinvolgere in attività didattiche e ludiche. La chiusura di oggi rappresenta una perdita grave per tutto il territorio biellese e per la diffusione della cultura cattolica in particolare i cui effetti si vedranno negli anni a venire. Forse il Beato Rosmini, che vede, ancora una volta, terminare una delle sue Opere, saprebbe spronarci invitandoci a riconoscere che solo sapendo osare con Umiltà e Carità opere grandi sono ancora possibili. Ma noi sapremmo ancora ascoltarlo e comprenderlo?".

Firmato: Il Presidente dell’Associazione Crescere con Rosmini, Marco Sella Ciaffrei