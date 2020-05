Goran è un incrocio Golden Retriever di 2 anni intero, sano, dolcissimo, buono, un po' diffidente all 'inizio ma poi molto obbediente, cerchiamo per lui una casa con giardino e possibilità di stare anche in casa insieme alla sua famiglia. Adatto anche a bambini...grazie.

Per info tel. Daniela 3403770898Progetto Pandora. Facciamo girare l'appello per iniziare eventuali contatti telefonici e per le visite tutto avverrà secondo le norme sul coronavirus.