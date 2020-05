Valdilana, la Pizzeria Tre Stelle è pronta alla riapertura. Dal 4 maggio via all'asporto

La pizzeria Tre Stelle di Valdilana è pronta a ripartire, a lasciarsi il duro passato alle spalle per proiettarlo nel futuro. "Cari clienti - comunicano i titolari Sabrina, Valentina ed Enzo - dopo tutti questi giorni passati senza voi eccoci qui, più forti di prima. In attesa di riprendere in mano la nostra quotidianità, seguiamo le "regole" di vita che personalmente ci hanno aiutato: essere forti, avere speranza e sognare in grande!".

Visto le misure cautelative dovute all'emergenza, il ristorante riaprirà il 4 maggio limitandosi momentaneamente all'asporto di pizze, alcuni piatti, dessert e bevande. "Possiamo fare piccole cose - concludono - ma con tanto amore e dedizione, come sempre".