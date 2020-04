Mongrando, transito sospeso in via Maghetto per lavori

Lavori in corso a Mongrando. A causa di un intervento di manutenzione della rete dell’acquedotto, da ieri è sospeso il transito in via Maghetto, dal civico 42 al 49. La limitazione resterà in vigore oggi, giovedì 30 aprile, dalle 8 alle 18, e da lunedì 4 a giovedì 7, sempre dalle 8 alle 18.