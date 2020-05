Vigliano, appello del sindaco ai cittadini per sostegno a Protezione civile e persone in difficoltà

In questo periodo di grave emergenza sanitaria e, conseguentemente, di enormi difficoltà economiche per molti cittadini, il comune di Vigliano Biellese ha deciso di erogare fondi governativi comunali per i buoni spesa ed attivato vari servizi tramite le associazioni di volontariato. Ogni giorno, però, arrivano in Municipio richieste di aiuto economico e supporto di ogni tipo.

Il sindaco Cristina Vazzoler ha così lanciato un appello a quanti possano dare una mano in questo difficile momento ed invita ciascuno, secondo le proprie possibilità, a sostenere l’attività della Protezione Civile di Vigliano Biellese tramite un versamento sul seguente IBAN IT96H0326844920053137593270 intestato a VVB volontari per la Protezione Civile Vigliano Biellese causale: Emergenza CORONAVIRUS.

"Ringrazio di cuore la nostra VVB e tutti i cittadini che hanno dato un concreto aiuto mettendo a disposizione il proprio tempo nel supportarne le varie attività – spiega il primo cittadino - Abbiamo bisogno di sostegno economico perché sono davvero tante le famiglie che hanno subito un danno per la perdita del lavoro. Confido sulla generosità dei nostri cittadini per una donazione destinata a quanti sono in grave difficoltà in questo momento".