Salussola: Inizia sottotono la festa liturgica del beato Pietro

Inizia sottotono la festa liturgica del beato Pietro, cancellata nella sua parte popolare a causa dell'emergenza coronavirus. Ha inizio, nel tardo pomeriggio odierno, la nove giorni di preghiere e riti di preparazione alla festa religiosa del beato Pietro diacono, che come da calendario liturgico della Regione Pastorale Piemonte ricadrà giovedì 7 maggio. La novena preparatoria, cioè i nove giorni che precedono la festa, non vedrà la partecipazione dei fedeli, ma sarà video registrata e in seguito pubblicata su "SalussolaNews" e sul canale YouTube della parrocchia "Unità Pastorale Beato Pietro Levita". Quella di quest’anno sarà una festa non festa, che a causa delle note restrizioni, è stata cancellata. La festa popolare era stata programmata dal 30 aprile al 3 maggio.

Domenica 3 maggio il sindaco di Olcenengo Anna Maria Ranghino, senza alcuna partecipazione di popolo, si recherà nella chiesa di Salussola per rinnovare il secolare voto al beato Pietro, invocato contro la peste, già dal 1484. Salussola, rappresentata dal suo sindaco Carlo Cabrio, parteciperà invece alla messa di mercoledì 6 maggio per fare, insieme ai priori e alla parrocchia, un voto di supplica ai piedi della reliquia del Santo, con l’impegno di realizzare una memoria dell’evento della richiesta di protezione. E per far apparire meno triste il ricordo della festa, i priori Simone Ulliana e Daniele Pellegrino invitano i cittadini del borgo ad esporre, ai balconi e alle finestre, i drappi con i noti colori rosso e blu.