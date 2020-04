Gianmarco raggiunge la laurea magistrale nei giorni del coronavirus

“Avrei preferito assistere in prima persona alla proclamazione in aula magna ma ho raggiunto il mio obiettivo, ovvero la laurea magistrale”. Classe ’95 e già dottore in economia e gestione aziendale, Gianmarco Bifermino è uno studente biellese di Gaglianico che, in questi giorni, ha compiuto l’ultimo passo discutendo la tesi magistrale in videoconferenza, a chilometri di distanza dalla commissione d’esame. Costretto in casa, come tanti suoi compagni, a causa del coronavirus.

“Ho presentato il mio lavoro al pc e, alla fine, mi sono laureato in amministrazione, controllo e professione con il voto finale di 102. Posso dirmi soddisfatto”. Peccato non aver potuto festeggiare con gli amici di sempre. “Appena finirà questa quarantena ci sarà tempo per questo – confida – magari andando fuori a cena”. E sul futuro, le idee sono chiare: “Ho vinto un concorso nell’esercito e aspetto l’arruolamento. Ma il sogno è entrare nella Guardia di Finanza”.