distantimauniti, a Salussola la terza distribuzione di mascherine

E' in corso a Salussola la terza consegna a domicilio delle mascherine da parte dell'Amministrazione Comunale, che ha acquistato nuovi dispositivi di protezione individuale grazie alla donazione ricevuta dall'ex Circolo di Vigellio ANSPI. "Con questa donazione di 1300 euro - dichiara il sindaco Carlo Cabrio - abbiamo incrementato l'acquisto delle mascherine per un budget totale di oltre 5.000 euro. Ringraziamo tutte le persone che si sono impegnate e hanno reso possibile acquisto e distribuzione di mascherine protettive".

Intanto prosegue la distribuzione dei buoni pasto di solidarietà alimentare, che si possono spendere presso gli esercizi pubblicati sul sito comunale. "La somma attualmente impegnata dal Comune è di 3.100 euro. - precisa il sindaco - Sono 16 le famiglie che hanno beneficiato di questo sussidio con 124 buoni erogati. Ricordiamo che hanno diritto coloro che negli ultimi due mesi hanno vissuto una situazione economica e lavorativa mutata per via del coronavirus. E' ancora possibile presentare le domande: gli uffici comunali sono a disposizione per la compilazione dell'apposito modulo al numero 0161998124".