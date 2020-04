Dal Nord Ovest - Grigliata con brindisi "Alla faccia degli sbirri": 10 sanzioni e una denuncia

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente dieci persone per la violazione delle norme in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID – 19 oltre a denunciare a piede libero una di loro. Nello specifico, il giorno 25 Aprile scorso, venivano pubblicati su alcuni profili facebook una serie di video e di fotografie che mostravano alcune persone che, incuranti dell’attuale rischio epidemiologico, si erano assembrate in uno spazio pubblico che separa alcuni condomini del Rione Concordia della città di Vercelli.

Le predette persone venivano immortalate mentre erano intente nel fare una grigliata ed un successivo pranzo in un prato sul quale era stata imbandita una tavolata, tra canti e balli, risultando del tutto incuranti delle norme sanitarie in vigore. Uno di loro sul proprio profilo facebook condivideva, sopra la foto della festa, la frase offensiva rivolta alla Polizia di Stato “ALLA FACCIA DEGLI SBIRRI E DEL COVID - 19” prendendosi gioco del fatto che le Forze dell’Ordine non fossero riuscite ad impedire il “banchetto”.

Visionando i video in questione, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vercelli iniziavano una serrata attività di indagine. Le procedure di identificazione dei dieci partecipanti alla festa, tutti italiani residenti nel rione Concordia, già noti alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti penali a loro carico, si concludevano ieri pomeriggio. Tutti i soggetti venivano, quindi, sanzionati in via amministrativa. Inoltre, il soggetto che aveva condiviso il post offensivo su facebook veniva deferito per il reato di cui all’art. 342 c.p. per aver offeso l’onore e il prestigio della Polizia di Stato.