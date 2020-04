Da Candelo per Tutti 300 mascherine per il paese. Distribuzione a cura del Circolo San Lorenzo

Sono trecento le mascherine martedì scorso, 28 aprile, il gruppo di minoranza Candelo per Tutti ha donato all’associazione Circolo San Lorenzo, affinché vengano distribuite in paese. "Una promessa mantenuta - spiegano i membri del gruppo - un piccolo contributo, ma concreto e di tasca nostra, per frenare il coronavirus in paese. Il nostro vivo ringraziamento va al presidente dell’associazione, Roberto Pozzo: grazie alla sua collaborazione, le mascherine raggiungeranno prioritariamente anziani e persone, di qualsiasi età, affette da patologie gravi".