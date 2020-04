Coronavirus, il dottor Cavalotti sulla fase 2: “Situazione resta precaria. Ci sia buon senso, specie per visite ai congiunti” VIDEO

“Dopo quasi due mesi di quarantena posso capire i vostri sentimenti di delusione a seguito dell’annuncio della Fase 2 da parte del premier Conte. Personalmente non mi aspettavo nulla di diverso. Ho ripetuto diverse volte che il territorio, specialmente quello piemontese, non è preparato a gestire la malattia. Confido che a breve le cose cambieranno. La macchina dei tamponi sembra avviata ma la situazione resta precaria. In questa fase il senso di responsabilità personale è fondamentale. Il buon senso deve essere applicato per non mettere in pericolo gli altri”. A parlare il medico di medico di famiglia Alessandro Cavalotti che, in un video appello, ha condiviso le sue riflessioni sull’imminente passaggio alla Fase 2 e dello stato attuale dell’emergenza coronavirus.

“Questa patologia ha la sua pericolosità maggiore nella grande diffusione tra gli asintomatici, cioè coloro che non presentano sintomi evidenti – sottolinea - Ci sono diversi studi che confermano questo aspetto. Quindi, nella nuova fase, bisognerà essere ancor più attenti di prima”.

Sulle visite ai congiunti, creando non poca confusione tra i cittadini, Cavalotti consiglia “buon senso. Valgono i ricongiungimenti tra parenti stretti separati in questi mesi dalla quarantena. Ma dovete fare attenzione. Sono preoccupato anche per la gestione dei bambini con i genitori al lavoro. Con le scuole chiuse e le attività sportive rinviate, i figli resteranno a casa e dovranno essere gestiti verosimilmente dai nonni. Il rischio di contagiarli è molto alto. Ci saranno più libertà ma dovremo misurare il nostro senso di responsabilità verso chi amiamo. Stiamo attenti”.