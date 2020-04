Coronavirus, anziano cade con la bici: in ospedale e sanzionato

Attimi di apprensione ieri pomeriggio a Candelo per un incidente che ha visto coinvolti un autocarro e un anziano in sella alla sua bici. Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, un 74enne residente a Biella, caduto a terra. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso. Dalle informazioni raccolte, il pensionato ha riportato lievi lesioni ed è stato trasportato in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito. In seguito, è stato sanzionato per violazione delle norme di contenimento del Covid-19 perché trovato in strada senza un valido e giustificato motivo.