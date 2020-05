Coronavirus, 60 tamponi nelle 2 strutture di Anffas Bielllese. Tutti negativi

Sessanta tamponi per verificare la positività al coronavirus sono stati effettuati lo scorso 25 aprile nelle due strutture residenziali gestite da Anffas Biellese. L’esito è stato negativo per tutti: 26 ospiti e 34 operatori. “Tutto è bene quel che finisce bene. La nostra richiesta è stata accolta e ora possiamo lavorare in tranquillità” è il commento della presidente dell’associazione Maria Teresa Rizza.

Nelle scorse settimane i vertici dell’associazione, sia a livello nazionale sia in ambito locale, avevano chiesto un intervento rapido alle autorità sanitarie regionali, affinché queste strutture non diventassero delle vere e proprie “bombe sanitarie”. Troppo alto, infatti, il rischio di contagio per realtà dove molte persone si ritrovano a convivere in spazi ristretti, tra assistenza e cure, in un clima familiare. Anche la Rai si era interessata al tema, con un reportage sulla struttura che si trova in centro Biella, andato in onda sul TG1. L’Anffas Biellese ha un’altra struttura analoga a quella cittadina, a Salussola.

“Ora possiamo proseguire il nostro lavoro nel migliore dei mondi - spiega Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas -Perché è stata certificata la buona condizione di salute di ospiti e di operatori. Un grazie quindi ai vertici dell’azienda sanitaria, che hanno ascoltato le nostre esigenze e risposto in tempi celeri. Il 25 aprile infatti sono stati effettuati i tamponi e tre giorni dopo sono stati consegnati gli esiti a tutti, nel rispetto delle norme sulla privacy”.

“L’altra buona notizia è che tre nostri operatori, che erano risultati positivi al coronavirus, sono guariti e quindi, presto, nel rispetto delle loro condizioni di salute e dei relativi protocolli, rientreranno al lavoro” aggiunge Manavella. Il centro diurno di Gaglianico, al momento, resta chiuso. “E quando riaprirà sarà molto diverso - spiega ancora Manavella -. Stiamo infatti predisponendo una serie di lavori per rendere la struttura adeguata alle nuove condizioni ambientali vista l’emergenza sanitaria. Non riapriremo il 4 maggio, perché queste operazioni di ristrutturazione devono essere completate nell’interesse degli ospiti, delle loro famiglie e dei nostri dipendenti e collaboratori. I lavori sono svolti nel rispetto delle norme previste da Prefettura e Azienda sanitaria locale”.