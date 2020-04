Cordar, chiusura sportelli prorogata al 31 maggio compreso

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, Cordar proroga la chiusura dei propri sportelli al 31 maggio compreso, salvo ulteriori modifiche. Per garantire il servizio all’utenza, le richieste di informazioni, reclami e rettifiche di fatturazione, potranno essere inoltrate agli indirizzi servizioclienti@cordarbiella.it o segreteria@pec.cordarbiella.it.

Esclusivamente per la durata del periodo di emergenza, l’utenza potrà contattare dalle 8,15 alle 16,15 i seguenti numeri:

- Per le pratiche di voltura, allaccio, nuovi contratti, disdette 0153580022 - 0153580029 - 0153580003 - 0153580018.

- Per pratiche relative a rateizzazioni e bonus 0153580014.

- Per informazioni relative ai pagamenti 0153580018.

- Per allacci e scarichi fognari 0153580024 o l’indirizzo mail allaccifognari@cordarbiella.it.

I gentili utenti sono pregati di limitare le chiamate telefoniche alle effettive urgenze.