Comunità fragile: I progetti avviati da Fondazione CRB e Banca Simetica

Sostegno immediato agli enti no profit del territorio per attivare e potenziare progetti straordinari per le persone in difficoltà: è questa la risposta di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica all’emergenza Coronavirus che sta causando la riorganizzazione e chiusura di molti servizi per utenti particolarmente fragili negli ambiti dei servizi educativi, assistenziali e socio sanitari.

“La prima missione della Fondazione è quella di sostenere il territorio nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo, in queste occasioni poi le persone più fragili perché anziane, disabili, prive di reddito o di una rete familiare sono per noi una priorità ulteriore – spiega il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris – perché non è degno della nostra cultura che qualcuno venga lasciato indietro perché povero, solo, anziano o in difficoltà”.

Partendo da questo assunto la Fondazione ha dunque voluto attivarsi immediatamente mettendo a punto un bando straordinario nel settore “Welfare e territorio” destinato a realtà del Terzo Settore che operano attraverso servizi non residenziali a supporto di categorie quali persone anziane, minori, famiglie con figli con disabilità, disturbi psichici e persone fragili. Il bando tiene conto anche delle difficoltà emergenti nel campo dell’assistenza domiciliare in particolare nei confronti di persone con pluripatologie.

Al fianco dell’Ente ancora una volta Banca Simetica che, condividendo la filosofia e le finalità del bando, ha generosamente messo a disposizione 50 mila euro portando così a 200 mila l’importo totale per il bando e altri interventi urgenti. “In questi frangenti in cui occorre operare rapidamente e in collegamento con le reti già attive si capisce bene lo straordinario ruolo delle Fondazioni bancarie sui territori – commenta Pier Luigi Barbera (Presidente di Banca Simetica S.p.A.) – per questo abbiamo ritenuto doveroso aderire al progetto la cui necessità è assoluta in questo momento”.

Questi i progetti sinora avviati.

FONDAZIONE CLELIO ANGELINO – ONLUS

Progetto “Assistenza Domiciliare”

Fondazione Clelio Angelino – storia e attività

La Fondazione Clelio Angelino svolge attività nel settore sanitario per migliorare l’assistenza e il sostegno ai malati di leucemie, linfomi e mieloma e per favorire l’attività di studio e ricerca nello stesso campo.

Costituitasi nel 1996, porta il nome del suo fondatore, Clelio Angelino Marione, imprenditore biellese, che con disposizione testamentaria ha lasciato tutti i suoi beni allo scopo di assistere i malati di leucemie, linfomi e mieloma.

Tra i molti progetti realizzati vanno citati l’assistenza domiciliare e il call center e continuità assistenziale in ematologia.

Inoltre, da anni la Fondazione svolge in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella presso Palazzo Gromo Losa speciali attività per bambini denominate “Laborarte” che coinvolgono sia bambini malati sia bambini sani o che vivono la malattia dei familiari in un clima creativo e gioioso.

La Fondazione offre anche servizi di trasporto e sostegno ai malati, servizi di volontariato, raccolta del sangue cordonale. Si occupa di micro mobilizzazione articolare e offre personale dedicato alla cure palliative; infine dedica specifiche borse di studio all’ASL.

Assistenza domiciliare – il progetto

In un momento molto difficile per la sanità biellese la Fondazione ha manifestato l’assoluta necessità di offrire assistenza domiciliare a 35 malati over 65 la cui età e patologie costituiscono un rischio elevato di gravi complicazioni in caso di contagio da coronavirus.

Per questo ha approntato un progetto per eseguire trasfusioni a domicilio per pazienti impossibilitati a recarsi nella struttura ospedaliera.

In questo periodo particolarmente difficile per la comunità, sono infatti aumentate le richieste di servizio di Cure Domiciliari e la necessità di non sovraccaricare le strutture sanitarie pubbliche.

Le persone particolarmente fragili dal punto di vista della salute, dovendo rimanere a casa, sono impossibilitate ad accedere ai servizi ospedalieri.

Con questo progetto dunque la Fondazione Clelio Angelino è utile sia al paziente sia alla struttura sanitaria.

Vengono in questo modo maggiormente tutelati i pazienti immunodepressi che potrebbero essere a rischio di contagio spostandosi da casa. Allo stesso tempo si evitano al paziente e ai propri familiari, visto il sovraccarico del lavoro nelle strutture ospedaliere paure o timori riguardanti il monitoraggio della patologia.

Collaborazione Fondazione Angelino e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Fondazione Angelino e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella collaborano da diversi anni con il Progetto Bambini “LaborARTE”, laboratori d’arte per bambini che hanno sede presso Palazzo Gromo Losa.

Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità artistiche ed espressive dei più piccoli oltre che all’integrazione e all’inclusività dei bambini con bisogni educativi speciali legati a fattori socioeconomici, coinvolgendoli in attività dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli delle proprie capacità manuali e artistiche, conoscere l’armonia delle forme e dei colori e le diverse possibilità di comunicazione.

Dichiarazione presidente

Dichiara la Presidente Renata Zegna Schneider: "Per prima cosa, vorrei farvi sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto, vorrei ricordare le persone che ci hanno lasciato, le persone che stanno soffrendo e tutti coloro che si stanno adoperando per proteggerci e salvarci da questo terribile male che ci ha colpiti. In questo periodo i principali servizi della Fondazione hanno avuto un incremento d’impegno anche non in campo strettamente emato-oncologico. Dal servizio di Call Center che garantisce una continua assistenza per semplificare le modalità di accesso alle strutture sanitarie al servizio trasporti per i pazienti. Tra questi l’Assistenza Domiciliare che con l’emergenza sanitaria in atto ha visto una crescita esponenziale delle attività della squadra impegnata a soddisfare le necessità di tutti i pazienti ematologici e non solo emato-oncologici, in modo da permettere loro di restare a casa".

Dati tecnici e info

COSTO COMPLESSIVO € 172.000

CONTRIBUTO FONDAZIONE CR BIELLA € 10.000

Per informazioni e contatti:

Thea Maffeo info@fondazioneangelino.it – 015 1515 3138

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVAMENTE ONLUS

Progetto “Sostegno a casa”

Società Cooperativa Sociale Sportivamente Onlus

La Cooperativa Sociale Sportivamente nasce nel 2003 per offrire ad adulti e bambini disabili, la possibilità di integrazione e l'acquisizione del benessere psico-fisico attraverso la pratica sportiva e ludica.

Negli ultimi anni, oltre allo sviluppo dell’attività istituzionale abbiamo cercato di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei nostri utenti, con particolare attenzione alle categorie più sensibili, promuovendo progetti “ad hoc”.

Fin dal 2004 perseguiamo l’obiettivo di realizzare la massima inclusione sociale, offrendo a bambini, adolescenti e adulti con disabilità, la possibilità di sentirsi protagonisti, attraverso l'acquisizione del benessere psico-fisico e la partecipazione a corsi/eventi durante tutto l'anno.

Durante il corso degli anni abbiamo sviluppato molti progetti sportivi e non rivolti a persone con disabilità prevalentemente intellettivo-relazionale di tutte le fasce d’età. A partire dai progetti YAP, rivolti agli alunni dai 2 ai 7 anni, proseguendo con i progetti di avviamento allo sport e i progetti MATP, rivolti agli utenti con disabilità più severe e profonde.

Attraverso l’esperienza maturata ed il sempre crescente numero di beneficiari, la nostra volontà è quella di proporre dei progetti sempre più specifici per i nostri beneficiari, con particolare attenzione all’avviamento allo sport dei bambini e ragazzi e alle persone con disabilità grave.

Sostegno a casa – il progetto

Al fine di rispondere all'esigenza dei bisogni di cura e di attenzione di alcune categorie fragili che si sono trovate senza supporto a causa della chiusura dei servizi ordinari come scuole, centri diurni e altre realtà con le quali quotidianamente lavoriamo, con un aumento dei costi per i servizi a carico delle famiglie, si intende procedere con azioni legate al sostegno delle categorie più fragili e delle famiglie stesse, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

La proposta, nel rispetto delle ordinanze e della normativa sanitaria prevede la realizzazione di interventi a supporto educativo e psicologico delle famiglie con particolari esigenze e difficoltà.

L'iniziativa nello specifico riguarda la necessità di impegnare in maniera costruttiva la quotidianità delle persone con disabilità con attività educative, ricreative, creative con stimolo delle autonomie e delle potenzialità che già vengono perseguite durante l'attività ordinaria proposta dalla scrivente.

Il progetto prevede di mantenere i contatti con gli utenti e con le loro famiglie che affianchiamo durante tutto l’arco dell’anno.

Si vogliono sostenere, in questo momento di difficoltà, le famiglie e gli utenti evitando il senso di abbandono, che a nostro avviso diventa in questo momento un problema sempre più reale e concreto.

L'iniziativa vuole mantenere vive le relazioni sociali che risultano fondamentali per chiunque ed in particolar modo per le persone con disabilità che spesso hanno maggiori difficoltà a socializzare.

Chi opera da anni con persone fragili può essere di supporto alle famiglie per una maggiore comprensione della situazione ed un supporto sia pratico, sia morale.

Il nostro personale, da anni lavora a contatto con le persone con disabilità e proprio con loro e con le rispettive famiglie si è instaurato un rapporto di fiducia e di condivisione che riteniamo importante mantenere vivo soprattutto in questa situazione di emergenza e crisi. Il principale impatto che l'iniziativa in oggetto si propone è quello di contenere e reagire in maniera proattiva all'emergenza.

Le conseguenze negative al momento non sono quantificabili ma certamente il supporto competente di personale qualificato aiuterà le famiglie a superare la situazione in maniera più rapida.

Come detto inoltre l'iniziativa permetterà di mantenere attive le importantissime relazioni sociali che si sono create tra la scrivente e le famiglie che da anni svolgono attività con Sportivamente.

L'impatto a lungo periodo potrà essere un consolidamento della rete di relazioni con gli utenti e le loro famiglie e con le realtà che già collaborano con la scrivente.

Dichiarazione referente

Da un giorno all’altro ci siamo ritrovati catapultati in una situazione che nessuno si aspettava: le nostre attività, basate su un rapporto con le persone attraverso una comunicazione diretta con gli atleti e le loro famiglie, ci ha ritrovati spiazzati e ha fatto maturare in tutti noi la consapevolezza che ci si doveva organizzare e reinventare per fare in modo che tutto ciò che era stato creato nei veti anni di attività non andasse perso, non venisse vanificato.

Partendo da questi presupposti è nato il nostro progetto, con modalità diverse, nuove, completamente differenti, ma con un obiettivo ben preciso: mantenere vivi i rapporti con le persone, dare il nostro sostegno con tutti i mezzi possibili far sentire loro la nostra presenza e supporto, e cercare di non far perdere le autonomie, le capacità e le abilità acquisite.

Queste modalità stanno avendo riscontri molto positivi, gli atleti e i famigliari stanno apprezzando ciò che stiamo proponendo, ci stiamo mettendo a disposizione dei loro bisogni e cerchiamo in tutti modi di soddisfarli. Cerchiamo di raccogliere tutte le richieste e nel contempo ci attiviamo per trovare le soluzioni per esaudirle.

Alcuni riscontri di famigliari,

“Noi stiamo bene. Grazie”

“Ho visto insieme a Stefano un video di Lorenzo!

Siete bravissimi e vi ringraziamo... ci sentiamo coccolati e seguiti da tutti!”

“Un abbraccio virtuale a tutti”

Ci hanno fatto capire che siamo sulla strada giusta!!!

La fondazione Cassa di Risparmio e Banca Simetica, ci stanno permettendo di realizzare tutto ciò, per cui un doveroso grazie da parte di tutti il nostro Team, dalle famiglie e dagli atleti. Siamo certi che, da tale periodo, usciremo molto più forti e potremo sfruttare i nuovi mezzi che questa situazione ci ha forzatamente portato ad apprendere.

Charlie Cremonte

Dati tecnici e info

COSTO COMPLESSIVO € 10.000,00

CONTRIBUTO FONDAZIONE CR BIELLA € 7.500,00