Biella, cantieri pronti ad aprire. Ecco le strade interessate

Oltre ai ripristini attualmente in corso nei quartieri Centro e San Paolo a seguito degli interventi per la posa della rete del teleriscaldamento, i mesi di maggio e giugno vedranno una lunga serie di cantieri per la partenza del “Piano asfaltature 2020”.

Si tratta di un investimento complessivo di 415.000 euro, compresi gli oneri per la sicurezza e per la nuova segnaletica. L’appalto è in carico alla ditta Bordin Srl di Gallarate. L’ufficio strade ha dato il via libera per l’arrivo di operai e fresatrici e partire dalla prossima settimana, con apertura cantieri in agenda il 4 maggio. La prima via a essere interessata sarà via Torino.

Nel dettaglio ecco il programma del piano asfaltature con le strade interessate e le date dei vari interventi (soggette a possibili variazioni in caso di maltempo): via Torino, da via Tripoli a via Asmara, dal 4 maggio all’8 giugno; carreggiata a scendere di corso San Maurizio (fino al confine con il Comune di Gaglianico) dal 19 al 28 maggio; via Rivetti e svincolo di accesso al ponte della tangenziale dal 22 maggio al 1° giugno; viale Matteotti carreggiata sud da via Italia a via Repubblica dal 28 maggio al 10 giugno; via Abruzzi il 15 e 16 giugno; via Case Sparse al Villaggio Lamarmora (lato sud) dall’8 al 12 giugno; via Lazio il 15 e 16 giugno; via Gioberti dal 16 al 18 giugno.

Dice l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Siamo al lavoro per una città più efficiente, credo che in questo momento più lavori pubblici si riescono a fare partire più si riesce a immettere denaro in modo sano e costruttivo. A differenza del denaro non costruttivo del reddito di cittadinanza”.

Aggiunge il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: “Si vanno a sistemare situazioni che da anni erano lasciate all’abbandono, con palesi scomodità per gli automobilisti. Approfittiamo di questo periodo di limitazioni per ridurre al minimo i disagi ai cittadini”.