"Azioni economiche per privati e aziende insufficienti", i consiglieri di Fratelli D'Italia chiedono l'intervento di Delmastro

Riceviamo e pubblichiamo:

"In relazione all'emergenza coronavirus, gli interventi di natura economica del Governo a favore dei privati e delle aziende si sono purtroppo rivelati per ora straordinariamente modesti e insufficienti. A ciò si aggiunga che i decreti ad oggi emanati non hanno certamente brillato nè per chiarezza nè per completezza, rendendone difficoltosa l'applicazione e riducendone gli effetti in taluni casi, vanificandoli del tutto in taluni altri.

A tal proposito si evidenzia come allo stato nessuno dei provvedimenti adottati abbia stabilito l'impignorabilità dei contributi ricosciuti a qualsiasi titolo ad aziende e privati in relazione all'emergenza in corso, né il divieto da parte degli istituti di credito di portare le somme relative ai contributi medesimi in compensazione, sotto qualsivoglia forma, di eventuali propri preesistenti crediti o richiederne la costituzione in garanzia di esposizioni.

Va da sè che la mancanza di simili previsioni normative può condurre ad un impiego dei contributi erogati contrario alla finalità per quale vengono riconosciuti, in pieno contrasto con quella che dovrebbe essere la loro naturale destinazione e, soprattutto, frustrando i benefici attesi dai destinatari.

In relazione a quanto sopra i sottoscritti consiglieri comunali di Fratelli d'Italia al consiglio comunale di Biella hanno incaricato l'onorevole Andrea Delmastro di ottenere l'introduzione dei divieti sopra indicati, al fine di garantire che ogni contributo rimanga nella piena disponibilità dei beneficiari".