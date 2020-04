Perché aprire un e-commerce quando il negozio fisico fa fatica

Un negozio commerciale può incappare in problematiche di diverso genere che non permettono di ottimizzare il business. Spesso e volentieri i negozi fisici vanno incontro ad enormi difficoltà che hanno quale principale conseguenza quella di minimizzare la capacità reddituale mettendo così in crisi l'attività. Tuttavia, un'ottima soluzione che potresti prendere in considerazione per aumentare gli orizzonti del tuo business, è rappresentata dall'aprire un e-commerce. Grazie a questa incredibile opportunità, avrai modo di superare le tue problematiche che potrebbero essere rappresentate da una posizione fisica non ottimale, del tuo bacino di clienti troppo piccolo e via dicendo. Prima di aprire un e-commerce (scorpi il supporto di Consulenza Ecommerce) devi però valutare alcuni aspetti in maniera tale da accedere ad un'opzione ideale per le tue esigenze di business magari fruendo di una funzionale consulenza e-commerce.



La scelta del prodotto



Aprire un sito di e-commerce non è così immediato e semplice come spesso si pensa. Ci sono degli aspetti che dovrai valutare ed in particolare dovrei scegliere il prodotto oppure il servizio che hai intenzione di offrire ai tuoi clienti attraverso la vendita on-line. Dovrai valutare attentamente tutte le caratteristiche di questa scelta in quanto sono differenti le esigenze di quanti ad esempio devono realizzare il prodotto oppure quanti lo devono vendere al dettaglio o magari all'ingrosso, senza dimenticare un'interessante opportunità che è rappresentata dal dropship. Questa fase è fondamentale in quanto, in funzione delle caratteristiche del prodotto e quindi del settore, dovrai personalizzare la tua presenza on-line.



Valuta i tuoi competitor per diversificare



Grazie alle enormi potenzialità di business, ma anche alla possibilità di minimizzare i costi, la vendita on-line è diventata molto apprezzata da commercianti e imprese di vario genere. Questo rappresenta per il tuo business un piccolo problema in quanto, prima di lanciare il tuo sito di e-commerce, dovrai valutare con attenzione i tuoi competitor. Così facendo, avrai l'opportunità di valutare le caratteristiche dei loro prodotti e le loro offerte in maniera tale da sviluppare un piano di marketing che possa permetterti di differenziarti rispetto ai tuoi competitor e soprattutto di enfatizzare i punti di forza del tuo prodotto oppure dei tuoi servizi. In questa fase, dovrai anche valutare con la massima accuratezza possibile la nicchia di mercato a cui ti stai rivolgendo per scoprire le abitudini dei tuoi potenziali clienti e quindi intercettarli.



Scrivere il Business Plan



Una volta che avrai sviluppato tantissime idee e pensieri, è bene che tu provveda a sviluppare e scrivere il business plan. Questo strumento che molti tendono a sottovalutare, in realtà è essenziale per poter delineare quelli che sono i tratti caratteristici della tua attività e quindi ad aumentare la possibilità di offrire effettivamente ai tuoi clienti un'esperienza gratificante che possa indurre all'acquisto di un bene. Se hai poca dimestichezza con questo genere di attività, puoi sempre e comunque rivolgerti ad esperti per quanto riguarda la consulenza di e-commerce.



Crea la tua attività e preparati al lancio



Dopo che avrai scritto il tuo business plan e quindi avrai raccolto ed organizzato al meglio tutte le idee che hai sviluppato, ti stai avvicinando al momento in cui potrai aprire il sito di e-commerce. Dovrai, innanzitutto, scegliere e dare un nome accattivante alla tua attività con tanto di logo, ma soprattutto dovrai anche rivolgerti a degli esperti per quanto concerne l'ottimizzazione dei contenuti rispetto ai motori di ricerca. Insomma, ti dovrai rendere visibile agli occhi dei motori di ricerca che quotidianamente vengono utilizzati dagli utenti del web per ricercare un determinato prodotto e quindi magari acquistarlo. In questa fase, dovrai anche valutare con attenzione quali siano i canali di vendita magari optando anche per i canali social che negli ultimi mesi stanno dando dei risultati davvero ottimati. Una volta terminata tutta questa fase di enorme preparazione, sarei pronto per il lancio e quindi l'apertura del tuo e-commerce che permetterà alla tua attività e al tuo negozio di superare tutti i limiti geografici e fisici che fino a questo momento non ti hanno permesso di prosperare. Tra l'altro, con il tuo e-commerce, potrai anche abbattere i tanti costi che solitamente sono necessari per un negozio fisico come ad esempio l'affitto di un locale, gli stipendi mensili da elargire ai tuoi dipendenti e tanto altro.