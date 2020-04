Valdengo, finisce fuori strada: auto distrutta e giovane in ospedale

È stato trasportato in ospedale il 26enne che, nella mattinata di ieri, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo nel territorio di Valdengo. Stando alle prime ricostruzioni, per cause da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo della sua auto ribaltandosi e fuoriuscendo dalla carreggiata. Il veicolo è andato distrutto completamente ma fortunatamente il giovane ha riportato lievi feriti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per le prime cure e il trasporto in Pronto Soccorso, anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.