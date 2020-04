Migliorano le condizioni giovane rimasto coinvolto nell'incidente del 24 aprile a Cossato

In miglioramento le condizioni del 24enne rimasto coinvolto nell'incidente del 24 aprile scorso a Cossato in via Martiri e trasportato all'ospedale Cto di Torino. Il ragazzo ha subito due interventi chirurgici, entrambi con esito positivo e al momento si trova fuori pericolo.

Fino a ieri era ancora tenuto in coma farmacologico perchè i medici hanno scoperto una microfrattura al cranio. La stessa equipe sta valutando la possibilità di risvegliarlo. Confortante rimane la sua condizione di stabilità.

Il giovane, il 24 aprile, stava andando a lavorare in un'azienda di Castelletto Cervo quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nello scontro con una Fiat Panda con al volante un uomo di 74 anni. Il giovane era stato ricoverato al Cto di Torino nel reparto Rianimazione e intubato con un sospetto trauma toracico addominale. La prognosi era riservata.