Bimba di 5 anni si allontana da casa, rintracciata da un giovane e dai Carabinieri

Attimi di paura per una giovane madre, che nella tarda mattinata di ieri mentre è intenta a cucinare il pranzo si è distratta per pochi secondi. È bastato questo piccolo lasso di secondi perché la figlia di appena 5 anni decidesse di avventurarsi fuori di casa da sola. Ha aperto la porta ed è uscita. Il tempo di accorgersene e per la madre sono stati attimi di panico, alla disperata ricerca della figlia, col timore che le fosse capitano qualcosa o con la speranza che stesse solo giocando.

La donna ha chiamato subito i Carabinieri neanche 5 minuti dal momento della scomparsa. Ma la bambina fortunatamente è stata già ritrovata da un ragazzo poco distante dalla propria casa, in una zona fitta di piccoli vicoli vicino a biella. Il giovane ha chiamato anche lui i militari che intervenendo hanno riportato la figlia tra le braccia della madre che ha tirato un grosso sospiro di sollievo. Un dramma, che sarebbe potuto capitare a chiunque, ma che comunque ha avuto un lieto fine.