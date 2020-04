Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, rinnovata in parte la composizione degli organi

Nonostante le difficoltà connesse all’emergenza coronavirus, l’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è proseguita regolarmente in remoto. Nel corso del mese di aprile, inoltre, l’ente ha completato il rinnovo degli Organi statutari.

“La composizione degli Organi della Fondazione è stata parzialmente rinnovata - commenta il presidente Franco Ferraris - e rispecchia ancora una volta una rappresentanza equilibrata di competenze professionali e conoscenza del territorio. Sono certo che attraverso questa nuova squadra, che entra in campo al completo per la prima volta durante un’emergenza, la Fondazione saprà operare in modo efficace per il Biellese”.

Questa l’attuale composizione:

Presidenza

Franco Ferraris Presidente

Emanuele Scribanti Vice Presidente

Organo di indirizzo

Franco Ferraris Presidente

Cristiano Gatti Vice Presidente

Don Gianluca Blancini

Luisa Bocchietto

Ada Ferri

Franca Fornasiero Borello

Monica Galleis

Marinella Lentini

Luca Murta

Marta Nicolo

Marcello Vaudano

Cleliuccia Zola

Consiglio Di Amministrazione

Franco Ferraris Presidente

Emanuele Scribanti Vice Presidente

Cristina Bonino

Enrico Pesce

Michelangelo Valenti

Don Stefano Vaudano

Collegio Sindacale

Fabrizio Soncina Presidente

Ornella Bosco

Alberto Cresto

Segretario Generale

Mario Ciabattini

Vice Segretario Generale

Andrea Quaregna