Ponderano, la minoranza contro la Giunta: "Non accettiamo bavagli"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Un lungo e acceso Consiglio Comunale si è tenuto nella giornata di ieri a Ponderano, chiamato ad esprimersi nella tradizionale formula con la presenza personale, messa in soffitta la videoconferenza. Una mancanza rilevata dal gruppo Ponderano Merita che avrebbe auspicato la riunione in remoto in pieno adempimento delle limitazioni agli spostamenti in vigore e come segno di vicinanza ai cittadini e ai tanti lavoratori costretti a rimanere a casa o a tenere chiuse le attività. Si è segnalato inoltre che con tale modalità si è sostanzialmente negata la partecipazione del pubblico, situazione che sarebbe stata facilmente sanabile con una trasmissione in streaming della seduta evidentemente, occorre dirlo, scoraggiata dall’assenza di una valida banda larga per i collegamenti internet.

A tener banco alcuni “ritocchi” al bilancio dove, a fianco dello spostamento della prima rata della Tari, abbiamo preso atto dell’accoglimento della richiesta da noi presentata per la creazione di un capitolo del bilancio dedicato all’emergenza Covid-19. Tuttavia non possiamo rilevare nessuna specifica iniziativa a sostegno dei cittadini. Il gruppo di minoranza ha voluto ribadire la propria posizione: “Apprendiamo che l’acconto del fondo di solidarietà erogato dallo Stato verrà imputato al mancato introito del canone del Parcheggio dell’Ospedale” dice il capogruppo Marco Romano “ma avremmo preferito che queste somme, destinate appunto per far fronte alla fase emergenziale, fossero impiegate per sanificare strade e arredi urbani, per alleggerire i costi di Tari dei commercianti che hanno dovuto chiudere le serrande o comunque stanno vedendo importanti

contrazioni del fatturato, per dare un segnale di vicinanza ai cittadini con la riduzione – pur minima – dell’Imu. In emergenza le risposte dovrebbero essere veloci, ma speriamo almeno che le proposte non cadano nel nulla e che vengano valutate”.

Soddisfazione per l’approvazione della mozione della minoranza, relativa agli incentivi per il Bonus Facciate, presentata anteriormente all’emergenza sanitaria. “E’ un contributo che abbiamo voluto dare a sostegno di chi vorrà aderire al bonus per rendere la propria abitazione, e con essa il paese, più curati e gradevoli”.

Sono seguite, come da scaletta, le comunicazioni del Sindaco nelle quali si sperava di ricevere aggiornamenti in merito all’opera amministrativa. Un’occasione persa se si considera l’impegno profuso per redigere un lungo papello di rancorose accuse all’opposizione e di fragili difese dove il Sindaco Locca e l’Assessore Conti hanno voluto esprimere la loro posizione contraria all’attività di minoranza accusata di ricorrere ai media con toni polemici alla ricerca di visibilità o, secondo

quanto riferito dal Dott. Conti, - in merito alla discussa questione della distribuzione delle mascherine - senza le conoscenze scientifiche per poter parlare di dispositivi di protezione contro il Covid-19.

Accuse rimandate al mittente dalla minoranza che non accetterà mai alcun bavaglio che, probabilmente, tanto sarebbe utile per arginare il dissenso diffuso per l’operato di questa amministrazione in merito alle risposte in periodo di emergenza. Evidentemente il nervo era scoperto e la coda di paglia, ma le dichiarazioni rilasciate durante il Consiglio Comunale da questa amministrazione nel Consiglio del 30 marzo sono a disposizione di tutti, i verbali approvati all’unanimità e la cronistoria documentata. Non saremo medici e nemmeno ci siamo mai arrogati

tale qualifica, ma siamo cittadini attenti e informati e vorremo suggerire all’Assessore Conti presente oggi in assemblea con una fiammante mascherina FFP2 o FFP3 con valvola, che detto presidio, salvo che abbia avuto il privilegio di essere sottoposto a tampone, si dice non sia idoneo a evitare di diffondere il contagio.